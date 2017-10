Ex-Club-speler Carl Hoefkens speelde met drie homo's samen: "Ze staken het niet weg in de kleedkamer" MDB

Bron: De Zondag 0 Photo News Time-out 39 jaar is hij ondertussen en de voetbalwereld heeft hij al een tijdje vaarwel gezegd. Toch spreekt Carl Hoefkens zich een keer uit over het taboe dat nog steeds heerst in de voetbalwereld. "Ik heb met drie homo's samengespeeld. Eén bij Club Brugge en twee in Engeland", vertelt hij aan De Zondag.

Met passages bij onder meer West Bromwich Albion, Stoke City, Club Brugge en Lierse heeft Carl Hoefkens er een indrukwekkende carrière op zitten. De rechtsachter stortte zich in het Spaanse Marbella op Crossfit en deed in een interview met De Zondag een opvallende ontboezeming. "Ik heb samengespeeld met drie homo's en daar was één grote naam bij. Ze staken dat niet weg in de kleedkamer. Er was zelfs een iemand die met zijn vriend naar de training kwam. Ze vroegen wel om te zwijgen naar de buitenwereld toe", vertelt Hoefkens.

Ik hoop dat er eindelijk eens een speler opstaat en zegt dat hij homo is. Zodat dat taboe eindelijk kan verdwijnen Carl Hoefkens in De Zondag

"Het gaat om een buitenlandse speler bij Club Brugge en twee spelers in Engeland", gaat Hoefkens verder. "Ik kan geen namen noemen, want ik respecteer de vraag van de spelers. Ik hoop dat er eindelijk eens een speler opstaat en zegt dat hij homo is. Zodat dat taboe eindelijk kan verdwijnen. Mocht ik homo zijn, ik zou het zeker doen. Dat is vandaag de dag toch algemeen aanvaard in de samenleving?"

