Ex-bondscoach Rudy De Bie huwt met collega Veronique in Wetteren

Op het gemeentehuis van Wetteren gaven voormalig bondscoach veldrijden Rudy De Bie (62) en Veronique Schürmann (50) elkaar deze namiddag het jawoord. Hun liefde voor het wielrennen bracht de tortelduifjes bij elkaar.

“We werken allebei bij Cycling Vlaanderen op de Blaarmeersen in Gent en kennen elkaar ruim drie jaar. Op de werkvloer sloeg de vonk over”, vertelt Veronique uit Dendermonde maar inwoner van Wetteren.

Sinds Rudy De Bie in juli 2017 de fakkel als bondscoach doorgaf aan Sven Vanthourenhout houdt hij zich bezig met de uitwerking van de algemene jeugdopleidingen bij Cycling Vlaanderen en de Belgische Wielerbond. De gewezen veldrijder is de oudste broer van Danny en Eddy. Ook collega Paul De Brauwer kwam hen gelukwensen op het gemeentehuis waar het huwelijk in intieme en familiale kring werd voltrokken.

