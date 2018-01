Evra spijt? Antwoord laat hij duidelijk verstaan in nieuwe Instagrampost XC

Neen, Evra leeft niet met spijt. Zo maakt hij duidelijk in een nieuwe Instagrampost, waar op de achtergrond ‘Non, je ne regrette rien’ van Edith Piaf duidelijk te horen is. Begin november moest de Fransman zwaar boeten voor de karatetrap die hij voor het Europa League-duel tegen Vitoria Guimaraes uitdeelde aan een eigen fan. Zo werd hij door zijn team Olympische Marseille ontslagen en is hij door de UEFA tot 30 juni 2018 voor alle Europese matchen geschorst. Daarnaast moest hij een boete van 10.000 euro betalen.

Niet de meest aangename periode dus voor ‘Tonton Pat’. Maar dat laat hij duidelijk niet aan zijn hart komen, getuige zijn recente én amusante Instagramfilmpjes. In zijn post van gisteren geeft Evra nog een boodschap mee: “Leef je leven alsof het je laatste dag is. Als je aan het verleden denkt, zal je met spijt leven. Als je nadenkt over de toekomst, zal je met angst leven. Leef gewoon je leven, ongeacht je situatie”, klonk het.

.@Evra kreeg als eerste speler ooit in de Europa League rood voor de aftrap na deze karatetrap tegen een eigen supporter...