Evra richt zich met zelden geziene scheldtirade tot PSG

20 maart 2019

06u31

Bron: Instagram 0 Time-out Patrice Evra (37) zal nog maar weinig vrienden overhouden in Parijs. De Franse flankverdediger, die twee weken geleden nog uitbundig vierde na de stunt van Manchester United tegen PSG, heeft onlangs opnieuw snoeihard uitgehaald naar de Parijse miljoenenformatie en diens supporters. In die mate zelfs dat de club een klacht overweegt.

Kylian Mbappé & co leken gewonnen spel te hebben nadat ze de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League met 0-2 hadden gewonnen op Old Trafford. Niet dus, want in de terugmatch op 6 maart gingen ze onder meer na twee goals van Romelu Lukaku in het eigen Parc des Princes met 1-3 onderuit tegen de ‘Mancunians’, die voor de cruciale wedstrijd geen beroep konden doen op onder andere Paul Pogba, Nemanja Matic, Anthony Martial en andere Jesse Lingards. Dit alles tot groot jolijt van Patrice Evra, die de geschorste Pogba vergezelde in de loges van het stadion wanneer de stunt van zijn ex-ploeg zich voltrok. De twee staken hun vreugde na de beslissende strafschop van Marcus Rashford dan ook niet onder stoelen of banken...

Intussen is er een nieuwe video opgedoken van Evra vanuit de Franse hoofdstad. Daar zou hij naar verluidt opnieuw zijn geweest om de opening van de nieuwe barbershop van Florentin Pogba (broer van Man United-ster Paul Pogba, red.) bij te wonen en de stunt van United zinderde duidelijk nóg na, zo blijkt nu uit weinig verhullende video’s. Vrij vertaald ging het als volgt:

“Hier is het Manchester! Stop toch te supporteren voor clubs die nooit iets zullen winnen. (...) Parijs, jullie zijn pedo’s! Pedo’s zeg ik, en het zijn de mannen die hier praten! We hebben onze D-ploeg opgesteld tegen jullie en dan nog wonnen we! Er deden jochies mee die mijn schoenen nog hebben schoongemaakt toen ik nog bij United speelde! Zij hebben zelfs nog geen sperma! Daar staan jullie dan PSG, met jullie rode lopers… stelletje lafaards!”

Hieronder de bewuste video:

@DanielRiolo



Bonjour



Ci joint encore les frasques de Patrice Evra avec l'un des jeunes de ma ville. Et après il dit respecter le PSG et ses joueurs.. pic.twitter.com/CiJ4GMy99c Lima samir(@ Limasamir1) link

Aan het eind van de video moet ook Jérôme Rothen, een gewezen ploegmaat bij onder meer de Franse nationale ploeg, het nog ontgelden. Toen die kort na de overwinning van United Evra naar wat respect vroeg, riposteerde Evra: “Je bent de zoon van een lek condoom. Je bent echt boos, hé, blondje? De volgende keer dat ik je tegen kom, sla ik je in je gezicht.” En nu krijgt hij dus een nieuwe veeg uit de pan.

Bij Paris Saint-Germain staan ze intussen op hun achterste poten. Ze waren al not amused door het gedrag van Evra op de avond van de feiten en nu heeft de club ook een statement uitgestuurd. “Paris Saint-Germain veroordeelt fel de homofobe uitspraken van Patrice Evra tegenover de club, zijn vertegenwoordigers en voormalige speler (Jérôme Rothen, red). Zijn woorden zorgen voor een schokgolf door het hart van deze club, die respect hoog in het vaandel draagt.” Mogelijk volgt er ook een klacht tegen Evra, die helemaal in het begin van zijn loopbaan (in 1997-1998) ook nog even voor PSG uitkwam.

Excuses

Evra heeft gisteravond wel al zijn excuses aangeboden. “Ik heb een video gemaakt als een grap en de Franse media zijn er meteen opgesprongen als zou ik tegen holebi’s zijn. Maar ik ben geen homofoob iemand, ik hou van iedereen. Dus als ik iemand aangevallen heb, wil ik mij excuseren. Ze willen me enkel neerhalen", klonk het onder meer in een nieuw fragment.

‘t Is eens wat anders dan de ‘I love this game’-video’s waarvoor Evra normaal gezien bekend staat...

I love this game, and more importantly , I love EVERYONE. A quick message here to clear up any confusion! ❤️ #ILTG #positive4evra pic.twitter.com/92RuMIT9ao Patrice Evra(@ Evra) link