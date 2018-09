Evra doet opvallende bekentenis: “Ik deed mijn grote behoefte in de voetbalschoenen van Piqué” XC

26 september 2018

07u40 0 Time-out Gerard Piqué en Patrice Evra waren ooit ploegmakkers bij Manchester United. De Spanjaard nam zijn gewezen teammaat destijds te grazen door z’n voetbalschoenen in brand te steken. Maar de Fransman nam revanche. En hoe.

De grap van Piqué viel niet in goede aarde bij Evra. “Hij stak mijn voetbalschoenen in brand, maar ik vond het niet grappig. Want ik had foto's van mijn kinderen aan de binnenkant van mijn voetbalpaar zitten”, aldus ‘Tonton Pat’.

“Toen besloot ik om wraak te nemen. Ik pakte Piqué zijn voetbalschoenen en ging naar het toilet. En uiteindelijk deed ik er mijn grote behoefte in", klonk het in de 'A League of Their Own'-show van James Corden. Vervolgens hilariteit alom in de studio.

Evra en Piqué waren tussen 2006 en 2008 ploegmaats bij Manchester United. Nadien trok de Spanjaard naar FC Barcelona. De 37-jarige Franse grappenmaker zit momenteel zonder club. Zijn contract bij West Ham United werd niet verlengd.

Never leave your trainers unattended around Patrice @Evra! 😂💩 #ALOTO @JKCorden @Flintoff11 @RomeshRanga @ALOTO pic.twitter.com/USkN23gsKY Sky One(@ SkyOne) link