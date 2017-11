Er hangt liefde tussen Kat & Dries redactie

06u11

Bron: Eigen berichtgeving 3 rv Kerkhofs, Mertens en tussen hen de een Italiaanse acteur met de welluidende naam Marco D'Amore.

U mag bovenstaand titeltje letterlijk nemen, want de man die tussen Katrin Kerkhofs en Dries Mertens hangt, is een Italiaanse acteur met de welluidende naam Marco D'Amore. De Rode Duivel en zijn echtgenote gingen eerder dit jaar uit elkaar, maar zijn intussen weer samen - en iedereen mag dat weten. De foto werd gisteren genomen op het 'Gran Gala del Calcio in Milaan', de Oscars van het Italiaanse voetbal, zeg maar. Daar werd ook het Team van het Jaar bekendgemaakt, en zowel Dries Mertens (Napoli) als Radja Nainggolan (AS Roma) maakt daar deel van uit.

RV

When you want to gossip about the Squad with your bff @radjanainggolan.4 #grangaladelcalcio2017 #squadgoals Een foto die is geplaatst door Dries Mertens (@driesmertens) op 27 nov 2017 om 23:27 CET