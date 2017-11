Enorme ravage na botsing in GT-World Cup: twaalf wagens knallen vol op elkaar. Ervaren rijder overleden in motorwedstrijd Mike De Beck & Joost Custers

12u25

Bron: YouTube, Eigen berichtgeving 0 YouTube

In de eerste ronde van de GT-WorldCup-manche in Macau ging het grondig mis. Liefst twaalf van de twintig wagens waren betrokken in een kettingbotsing waardoor er enorm veel schade was aan de wagens. "Chaos!", riep de commentator meteen. "Dit zijn miljoenen dollars aan schade. Dit is een van de ergste GT-ongevallen die ik ooit heb gezien", voegde de man er nog aan toe. Bekijk de botsing in onderstaande video vanaf 1'40".

De motorwedstrijd in Macau kende een nog dramatischer verloop dan de race voor de GT’s en de manche van het WTCC. In de 7de ronde van de Macau Motorcycle Grand Prix crashte de 31-jarige Brit Dan Hegarty en de ervaren privérijder overleed aan de gevolgen van zijn verwondingen. Hegarty was een topper in de Virgin Yamaha R6 Cup en de National Superstock 1000 in Engeland.