En toen waren ze met drie: ook Thorgan Hazard haalt op verjaardag tondeuse boven GVS

29 maart 2020

En toen waren ze met drie. Nadat Eden en Kylian eerder deze week de tondeuse bovenhaalde, kon Thorgan uiteraard niet achterblijven. Nota bene op zijn verjaardag - de Dortmund-middenvelder blaast vandaag 27 kaarsjes uit - kwam de nieuwe look van de tweede oudste Hazard naar buiten. Een ‘broske’, in deze quarantainetijden primeert het gemak. Ethan (16), de vierde en jongste telg uit de familie en volgens Thorgan “de beste van alle vier”, weet bij deze wat hem te doen staat...

Felicitaties van zijn ploegmaats zitten er in deze bizarre tijden niet in, maar ze zullen ongetwijfeld aan hem denken. Met vijf goals en tien assists is Thorgan Hazard een belangrijke schakel bij die Borussen. Overigens klikt het prima met goudhaantje Erling Braut Haaland. “Maar hij scoort te veel. Hij moet me soms ook eens een goal aanreiken”, lachte de Rode Duivel vlak voor de stopzetting van de competitie.

De post waarmee Kylian broer Eden uitdaagde om zijn haar kaal te scheren

Eden, intussen met wilde haren door de quarantaine, ging daar op in

🇧🇪 Thorgan Hazard 🎯



🥳 Happy birthday, @HazardThorgan8 🎂#HBD | @BelRedDevils pic.twitter.com/brF2rglA37 UEFA EURO 2020(@ EURO2020) link