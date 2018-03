En plots verlaat beruchte voetbalanalist de uitzending met walk-on girl aan zijn zijde: "Dit wordt een #MeTootje" TLB

15 maart 2018

06u30

Bron: Voetbal Inside 0

Opmerkelijk tafereel tijdens 'Voetbal Inside', de iets lossere Nederlandse tegenhanger van 'Extra Time'. Vlak voor de pauze kwam walk-on girl Ashley Zaat immers naar de tafel gewandeld. Zaat begroette analist Johan Derksen, die meteen vergat dat hij nijdig was omdat moderator Wilfred Genee een discussie wilde beëindigen om naar de pauze te gaan.

"Tijdens het tweede deel ben ik even weg", zei Derksen, waarna hij met Zaat aan zijn zijde de studio verliet. "Dit wordt een #MeToo'tje", besprek collega-analist René van der Gijp schouwspel.

VIDEO - Johan krijgt walk-on girl Ashley Zaat voor in de pauze: ''Dit wordt een #MeTootje'' https://t.co/wja0pYQftT 😍😍 @AshleyTalks #voetbalinside pic.twitter.com/t9WFnpWrSs Voetbal Inside(@ VoetbalInside) link

Begin februari fungeerde Zaat al eens als de walk-on girl van Derksen tijdens een aflevering van Voetbal Inside. Het was toen een knipoog van het programma naar het verdwijnen van walk-on girls in het darts en de pitspoezen in de Formule 1.