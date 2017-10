En plots staat 'de doelman van Marseille' onder de lat tijdens een Servisch bekerduel XC

14u41 0 rv

Opmerkelijk beeld in de zestiende finales van de Servische beker. Vladimir Miloševic, de keeper en kapitein van Rtanj Boljevac (Servische derde klasse), werkte het bekerduel tegen Partizan Beograd af in ... een Marseille-tenue. Iets wat hij wel vaker doet. Hij wordt dan ook meermaals genoemd als 'de doelman van Marseille'. Maar zijn outfit boezemde echter geen angst in bij de tegenpartij. Integendeel. Rtanj ging met pijnlijke 0-3-cijfers ten onder.



Een keeper in een Marseille-tenue, het blijft toch opvallend. Doelman Miloševic vindt naar eigen zeggen de l'OM-truitjes van betere kwaliteit dan die van zijn club. Daarnaast heeft zijn vader zeven jaar in Frankrijk gewerkt. Er is wel degelijk een link. Ter info: de outfit die hij gisteren droeg, dateert van het seizoen 2011-2012. Huidige Marseille-doelman Steve Mandanda speelt momenteel in het geel of rood, benieuwd of we later Miloševic ook in die kleuren aan het werk zien.

Un gardien joue avec un maillot de l'#OM en 16e de finale de la coupe de Serbie ! ¿¿ #teamOM pic.twitter.com/eu7CnhL14m Le Phocéen(@ lephoceen) link