En plots staat Axel Witsel naast Barack Obama

12u56

Bron: Twitter 3 rv Witsel in het 'Witte Huis'.

Het voetbalseizoen in China zit erop en dus kan Axel Witsel genieten van wat vrije tijd. De middenvelder van Tianjin Quanjian en de Rode Duivels vertoeft momenteel in Singapore en daar trok hij naar het wassenbeeldenmuseum 'Madame Tussauds'. Witsel ging er op de foto met Oprah Winfrey, Barack Obama, de Chinese ex-NBA-ster Yao Ming en Bruce Lee. Of hoe een idool van veel mensen ook zélf nog idolen heeft.

Madame Tussauds wax museum Singapore 🇸🇬👌🏽 pic.twitter.com/rRulPyt2qx Axel Witsel(@ axelwitsel28) link

🎠 Singapore 🇸🇬 #holiday 🤙🏽😁 Een foto die is geplaatst door Axel Witsel (@axelwitsel28) op 23 nov 2017 om 12:10 CET