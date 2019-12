En plots gaan alle remmen los: ijshockeyers gaan elkaar te lijf in Beker van België Redactie

23 december 2019

18u11

Bron: ROBtv 0 Time-out Minder liefdevolle taferelen vanuit het ijshockey. De terugmatch van de halve finale van de Beker van België tussen Bulldogs Luik en Chiefs Leuven ontaardde in een ferme vechtpartij. Met nog vier seconden te spelen gingen diverse spelers hun rechtstreeks tegenstander te lijf.

Op zich niet verboden in het ijshockey, maar als één van de spelers op zijn rug ligt, grijpt de wedstrijdleiding alsnog in. Of er sancties volgen voor de vechtende spelers is nog niet geweten. Eén van de ijshockeyers van de Chiefs brak zijn neus. De partij eindigde op 1-2 in het voordeel van de Bulldogs. Achteraf werden de tegenstanders wel één voor één nog gegroet op het ijs.