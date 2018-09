En of het deugddoende zege was: materiaalman 'Jeanke' zet kleedkamer Anderlecht op stelten MH

23 september 2018

20u56 3 Jeanke is on fire 🔥 #RSCA #COYM #ANDSTA pic.twitter.com/ETQzwWqDy4 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Een zucht van verlichting in het Astridpark. Anderlecht vermeed op het nippertje een 2/12 en pakte in de klassieker tegen Standard de drie punten. Reden tot feesten, dus. Na afloop nam materiaalman Jean De Bock -'Jeanke' voor de vrienden- naar goede gewoonte het voortouw in de kleedkamer. Prachtige beelden.