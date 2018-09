En of de sfeer goed zit bij de Franse wereldkampioenen: debutant kiest bij ontgroening voor populaire oorwurm, waarna er prompt feestje losbarst Redactie

05 september 2018

09u04 0 On a une équipe de fous 😂😂 ‪En tout cas, le bizutage de @benj_lecomte s’est bien passé 👌😄 #FiersdetreBleus ‬ Een foto die is geplaatst door null (@equipedefrance) op 04 sep 2018 om 21:39 CEST

Dit weekend ruilen we het competitievoetbal eventjes in voor een interlandbreak en het is niet enkel bij de Rode Duivels dat de nieuwkomers 'ter ontgroening' een lied moeten zingen. Waar Hans Vanaken bij ons nog aangaf voor 'Het is een Nacht' van Guus Meeuwis te gaan, gooide Benjamin Lecomte het bij Frankrijk over een heel andere boeg.

De doelman van Montpellier vond er niet beter op om zijn debuut bij de wereldkampioen luister bij te zetten met 'Bella Ciao', de hit uit de razendpopulaire serie 'La Casa de Papel'. Een uitstékende keuze zo bleek: net nadat hij zijn lied had aangehoffen, barstte prompt een feest los aan tafel. Enkel de bedeesde N'Golo Kanté, net rechts naast de protagonist, voelde zich toch ietwat ongemakkelijk bij de taferelen die zich voltrokken...

't Was trouwens niet de eerste keer dat Kanté opviel door zijn verlegenheid. Zo was hij net na de gewonnen wereldtitel een van de gespreksonderwerpen op Twitter omdat hij de festiviteiten net iets anders beleefde dan zijn ploegmakkers.