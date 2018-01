En dan wint hij ook nog eens de lotto: Britse profvoetballer mag miljoen euro bijschrijven op de rekening Hans Op de Beeck

Bron: Irish Times 8 twitter thenorthwestHUB Time-out Voor Kevin O'Connor kan 2018 moeilijk beter beginnen. De 22-jarige verdediger van Preston North End, club uit de Engelse Championship of het tweede niveau, is in het bezit van een winnend lottoticket dat hem op oudejaarsdag is geschonken door zijn peter. De voetballer is 1 miljoen rijker.

"Ik wens je veel geluk." Met die boodschap erbij deed een Ier zijn petekind een lottoticket cadeau voor oudejaar. O'Connor had aanvankelijk weinig hoop dat het ook het winnend lot zou zijn. Het was zijn moeder die hem verwittigde dat het gouden ticket bij haar in de buurt verkocht was. "Ik heb haar dan maar een foto van het ticketje opgestuurd", aldus de gewezen Ierse belofteninternational aan de Irish Times. "We hadden die maandagavond ook een belangrijke wedstrijd tegen Middlesbrough, dus eigenlijk was ik dat ticket voor de rest van die dag al vergeten. Tot ik na de match het nieuws te horen kreeg van mijn moeder. Plotsklaps smaakte onze 3-2 nederlaag niet zo zuur meer."

