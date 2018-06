En daar is ook Brazilië op ons WK der WAG's: het lief van Neymar trapt af tegen de Albanese vrouw van Arsenal-speler Redactie

17 juni 2018

18u25 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll in dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag. Stemmen kan tot 24u.

Groep E: Brazilië - Zwitserland

Wanneer Brazilië speelt, zit de voetballiefhebber steevast op het tipje van de stoel. Dat zit Neymar ook ongetwijfeld wanneer hij samen is met Bruna Marquezine, een Braziliaanse (soap)actrice die logischerwijs ook als model hoge toppen scheert. Jarenlang hadden Bruna en Neymar een knipperlichtrelatie waarbij het even snel op rood als groen kon springen, maar de laatste tijd lijken de twee steeds meer naar elkaar toe te groeien en ook tijdens zijn recente revalidatieperiode, was Bruna (22) een steun en toeverlaat voor de Braziliaanse superster. Marquezine neemt het op tegen Leonita Lekaj, een Albanese die vooral gekend is omwille van haar relatie met Granit Xhaka, de sterke middenvelder van Arsenal. In juli van vorig jaar gaven Lekaj en Xhaka elkaar het ja-woord.

Bruna Marquezine:

🦋 @versace Een foto die is geplaatst door null (@brumarquezine) op 05 jun 2018 om 02:06 CEST

Leonita Lekaj:

💚❤️ @granitxhaka Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 mrt 2018 om 14:28 CET

Mr&Mrs Xhaka 💍🤵🏻👰🏻 @granitxhaka ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 jun 2017 om 14:56 CEST