Ellie duikt van adembenemende hoogtes Redactie

16 juli 2019

12u50 0

De Amerikaanse Ellie Smart (23) is de jongste Amerikaanse duikster in internationale competities. In 2018 behaalde ze een bronzen medaille in de wereldbekerwedstrijd in Abu Dhabi. Omdat ze zich stoorde aan al het plastiek in en rond het water, startte ze met ‘the Clean Cliffs Project’.