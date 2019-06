Eindelijk vakantie: Eden Hazard waagt zich in Qatar aan een partijtje bowling met de kids Redactie

17 juni 2019

Terwijl de spelers van onze vaderlandse competitie deze week verzamelen om het nieuwe seizoen voor te bereiden, stapt Real Madrid pas binnen enkele weken het trainingsveld op. Tijd zat dus om een extra deel van de wereld te ontdekken. Zo ook voor Eden Hazard, die met de transfer én voorstelling in Bernabéu extra diep in zijn energiereservoir moest tasten om het slopende seizoen met glans af te ronden.

De kersverse Galáctico heeft nu eindelijk vakantie en trok met de familie naar Qatar, waar het op dit moment met temperaturen rond de 40 graden Celsius bakken is. Het is dus niet verrassend dat de Rode Duivel zich met z’n kinderen in de koelte binnen waagde aan een partijtje bowling, zo leren amateurbeelden ons die verspreid worden op sociale media. Op 21 juli speelt Eden z’n eerste wedstrijd in een Real-shirt. In het Amerikaanse Houston oefenen de Madrilenen tegen Bayern München.

Holidays | Hazard with his family in Qatar pic.twitter.com/C7uSHtteas Real Madrid Info(@ RMadridInfo) link