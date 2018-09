Eeuwige Barça-belofte maakt het iets te gortig op verjaardagsfeestje: politie moet tussenkomen na rel over rekening van 16.000 euro YP

Bron: El Mundo 0 Time-out Munir El Haddadi, aanvaller bij FC Barcelona, waande zich afgelopen zaterdag de koning van het Madrileense nachtleven. De Spaans-Marrokaanse spits vierde er zijn 23ste verjaardag in een prestigieuze nachtclub, maar toen hij de rekening gepresenteerd kreeg dreigde het toch eventjes verkeerd te lopen. Munir weigerde aanvankelijk de 16.000 euro te betalen, maar na tussenkomst van de politie werden de zaken toch uitgeklaard.

Place to be zaterdag was Tiffany's, een exclusieve nachtclub in het Chamartín-district van de Spaanse hoofdstad. Munir had een dertigal vrienden uitgenodigd om zijn 23ste verjaardag te komen vieren en toen hij aan het eind van de nacht de rekening vroeg, viel hij net niet achterover. Nadat zijn gasten volgens het Spaanse El Mundo zeven uur lang dronken en aten wat ze wouden en daarbij ook naar hartenlust van speciale waterpijpen mochten lurken, bedroeg de rekening niet minder dan 16.000 euro.

Korting

Munir weigerde stellig zoveel geld neer te tellen omdat dat bedrag naar eigen zeggen dubbel zo hoog was dan aanvankelijk, bij de reservatie, met het management van de club overeengekomen. Daarop besloten ze bij Tiffany's de politie te bellen en uiteindelijk kon die Munir tot bedaren brengen. Hij kreeg nog een korting van 1.000 euro, maar de nachtclub zelf meldt dat hij de rekening finaal helemaal vereffende.

Zo komt Munir El Haddadi toch nog een keertje in het nieuws. Jaren geleden werd de balvaardige aanvaller een grote toekomst voorspeld bij de 'Blaugrana', maar na uitleenbeurten aan Valencia en Alavés zit hij nu terug gewoon bij de ploeg van Thomas Vermaelen. En met een voorlinie waarin hij onder meer Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé voor zich moet dulden, lijkt het er niet meteen op dat hij ook dit jaar voor zijn grote doorbraak staat...