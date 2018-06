Eerste echte clash in Rusland is dat ook bij ons WK van de WAG's: Miss Ronaldo neemt het op tegen Miss De Gea Redactie

15 juni 2018

16u00 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll helemaal onderaan dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag. Stemmen kan tot 24u.

Groep B: Portugal - Spanje

Na Marokko - Iran of de clash tussen Cécile Benatia en Alexandra Sofia Kalouli is het in groep B de beurt aan Portugal en Spanje. Twee toplanden die logischerwijs ook vermaarde WAG's inzetten. Enter Georgina Rodriguez (24), de partner van Cristiano Ronaldo. Nog maar twee jaar zijn ze samen, maar vorig jaar schonk de Spaanse 'CR7' al wel een dochtertje, Alana Martina. Voor Cristiano was dat zijn vierde kind, na ook Cristiano Jr, Mateo en Eva via surrogaatmoeders. Georgina werkte in een Prada-winkel in Madrid. Maar nadat ze Cristiano leerde kennen, scheert haar modelcarrière een hoge vlucht. Voor Georgina was Ronaldo samen met Irina Shayk. Nadat het ook al snel klikte tussen Rodriguez en Cristiano Jr en zij -in tegenstelling tot het Russische topmodel- wél klaar was voor kinderen, wijken de twee niet meer van elkaars zijde.

Edurne Garcia (32) van haar kant is al sinds 2010 samen met David De Gea, de topkeeper van Manchester United. Als succesvolle zangeres, actrice en tv-presentatrice een echte Spaanse celebrity. In 2015 nam ze zelfs deel aan het Eurovisiesongfestival. Ze kaapte een 21ste plaats weg.

Georgina Rodriguez:

Sorteo del kit de 5 gafas de @mo_oficial_ CERRADO. Enhorabuena a los ganadores¡! ;)) @ralubi @e.alonso7 @giselaa98 @andreapedrosa24 @aalejjandraa21 ¡Gracias a todos por participar! 😊❤️ Een foto die is geplaatst door null (@georginagio) op 24 mei 2018 om 19:48 CEST

Edurne Garcia:

Qué bonita eres San Sebastián!!💕 #Donosti #MisRaíces #InolvidableFinDeSemana Een foto die is geplaatst door null (@edurnity) op 23 apr 2018 om 15:47 CEST

👉🏼 Los García 👈🏼 #MiMadreLaFotografa #FamilyTime Een foto die is geplaatst door null (@edurnity) op 29 dec 2017 om 13:35 CET

Y de repente te encuentras a Sam en Manchester!! 🤗👏🏼 Nice to meet you @johnbradleywest !!☺️😘 #MasMajoQueLasPesetas #JuegoDeTronos #GameOfThrones Een foto die is geplaatst door null (@edurnity) op 19 nov 2017 om 20:25 CET

☀️👋🏼 Adiós Agosto•Adiós Verano // Bye August•Bye Summer 👋🏼☀️ #DeCuandoMeFuiDeVacaciones #PlanchazoEnLasPalmasDeLasManos #Verano2017 Een foto die is geplaatst door null (@edurnity) op 31 aug 2017 om 20:20 CEST