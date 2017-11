Eerste auto van Max Verstappen verkocht voor duizelingwekkend bedrag Redactie

De eerste auto van Max Verstappen is geveild voor een bedrag van 136.000 euro. De Mercedes Benz C63 S ging vandaag bij het Brabantse veilingbedrijf Epic Auctions onder de hamer. Wie de gelukkige eigenaar is geworden, is niet bekendgemaakt. Het ging om een online bieder.

De Nederlandse Formule 1-rijder had zelf zijn handtekening op de auto gezet. Verstappen debuteerde al op zeventienjarige leeftijd in de hoogste raceklasse, toen hij nog niet eens een rijbewijs had.

Bij de veiling van vandaag in een Rotterdamse Onderzeebootloods, volgden de biedingen elkaar in hoog tempo op. Uiteindelijk bleef de teller steken op 136.000 euro, 6.000 euro boven de richtprijs.

