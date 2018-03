Eerbetoon van Neymar aan Stephen Hawking valt niet in goede aarde: "Het toppunt van narcisme" Hans Op de Beeck

15 maart 2018

11u56 0 Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra. Stephen Hawking Een foto die is geplaatst door null (@neymarjr) op 14 mrt 2018 om 18:57 CET Time-out Normaal is Neymar handig in het bespelen van de sociale media, maar zijn post waarin hij eer betoont aan de gisteren overleden astrofysicus Stephen Hawking, wordt lang niet door iedereen geapprecieerd.

Neymar, die op 3 maart een operatie aan de rechtervoet onderging, zette een foto van zichzelf in een rolstoel online. Zijn voet ingepakt in een beschermende brace, terwijl hij in bloot bovenlijf wat van het zonnetje geniet. In het onderschrift een citaat van Hawking, die tientallen jaren aan een rolstoel was gekluisterd omdat hij leed aan de spierziekte ALS: "Je moet een positieve houding hebben en er het beste maken van de situatie waarin je zit." De duurste voetballer ter wereld staat voor een race om fit te geraken voor het WK voetbal in Rusland.

Ongetwijfeld postte Neymar de foto met goede bedoelingen, maar toch vonden velen de vergelijking van Neymar met de ernstige ziekte van Hawking ongepast. Zo reageerde bijvoorbeeld de in de States bekende journalist Grant Wahl van Sports Illustrated: "Het is het toppunt van narcisme om de dood van Hawking met jezelf te vergelijken. Dat Neymar tijdelijk in een rolstoel zit, valt niet te vergelijken met de situatie waarin Hawking zat. Ik weet zeker dat hij het niet kwaad bedoelde, maar komaan zeg." Hawking overleed woensdag op 76-jarige leeftijd.