Een van de allerleukste anekdotes uit het voetbal: de dag dat Kolo Touré kwam testen bij Arsenal

26 maart 2019

16u43

Bron: The Invincibles 3 Time-Out Naar aanleiding van zijn 35ste verjaardag vorige week, krijgt een passage uit de door John Cross opgetekende memoires van Arsène Wenger (‘The Invincibles’) veel online ruchtbaarheid. De dag dat Kolo Touré als testspeler voor het eerst meetrainde bij Arsenal en de Ivoriaanse verdediger een onuitwisbare indruk naliet.

Samen met zijn broer Yaya, de gewezen middenvelder van Beveren, is hij verantwoordelijk voor een van de amusantste voetballiedjes. De ‘Kolo/Yaya Touré Song’, hieronder bij zijn eerste persconferentie als speler van Celtic Glasgow gezongen door Kolo himself. Tegenwoordig ook een klassieker tijdens de Champions League-verplaatsingen van Tottenham, met onze Jan Vertonghen en Toby Alderweireld in de hoofdrol.

When Kolo Toure was asked what his favourite football song was. pic.twitter.com/Sdrz6FVwTO Zlatan Facts(@ ZIatanFacts) link

Maar de eerste trainingsdag van Kolo Touré dus, toen de jonge en onervaren Ivoriaan in 2002 Arsène Wenger trachtte te overtuigen hem te laten tekenen bij Arsenal. Ray Parlour, toenmalig flankaanvaller, doet het verhaal. “Ik herinner me hoe de bal ingespeeld werd op Thierry Henry. En plots, vanuit het niets, kwam daar Kolo Touré aan om Henry langs achteren zwaar aan te pakken. Een tackle waarvoor je in een match altijd rood krijgt. Onze beste speler rolde kermend over de grond. Je hoorde Wenger roepen: ‘Kolo, waar ben je mee bezig? Niet tackelen!’"

“Nog geen minuut later kreeg Dennis Bergkamp de bal. En wat doet Kolo? Net hetzelfde. Je zag iedereen denken: ‘We proberen hier de Premier League te winnen en een testspeler kwetst onze twee beste spelers’. Maar het enige wat Wenger zei, was opnieuw: ‘Geen tackles meer!’”.

“De training werd herstart en Touré tackelde opnieuw. Maar nu was het wel de perfecte tackle. De bal ging de lucht in en belandde vlak voor de voeten van Wenger. Hij stond daar langs de zijlijn om de training nauwlettend in de gaten te houden. Enkele seconden later, hoorde je ook Arsène het uitschreeuwen. Had Touré hem toch ook niet tegen de grond gewerkt met een tackle twee voeten vooruit zeker! Wenger al mankend naar het kabinet van de dokter. De testspeler had dus zowel Henry, Bergkamp als de coach uitgeschakeld!”

“De tranen liepen uit de ogen van Kolo. Zijn grote dag zag hij in rook opgaan. Ik ging Wenger opzoeken bij de dokter en hij zat daar met een zak ijs tegen de enkel. Ik sprak: ‘Ik denk niet dat het zijn bedoeling was.’ Maar Wenger, die zei alleen maar: ‘Morgen mag hij zijn contract tekenen. Ik hou van zijn gretigheid.’ Wenger wist dat hij het beste in hem naar boven kon brengen en Touré zou één van Arsenals beste spelers worden.”

Arsenal betaalde het Ivoriaanse ASEC Mimosas 150.000 Britse pond en de rest is geschiedenis. Een jaar later snelden de ‘Gunners’ van Wenger en Touré ongeslagen richting de titel in de Premier League. ‘The Invincibles’. Tot 2009 zou hij op Highbury en in het Emirates Stadium spelen en ook nog twee FA Cups winnen. Daarna trok Kolo Touré nog naar Manchester City, Liverpool en Celtic Glasgow, om in 2017 de schoenen aan de haak te hangen.

Vechten op training

Gevraagd naar die speciale dag, kon Touré recent het verhaal alleen maar bevestigen. “Ja, ik vreesde toen wel voor mijn toekomst bij Arsenal, zeker toen ik de manager tackelde... Maar ik deed het niet met opzet, zo’n dingen kunnen gebeuren. De trainingen toen waren verschrikkelijk intens. Het ging er soms harder aan toe dan in wedstrijden. Echt uitdagend. Iedereen wou telkens winnen en soms ontstond er wel een handgemeen tussen de spelers. Die kern zat vol winnaars. Martin Keown bijvoorbeeld, maar ook Thierry Henry. Wanneer hij een wedstrijdje op training verloor, kwam de stoom hem figuurlijk uit de oren.”