Een superfeest met Mariah Carey en Jamie Foxx, een nieuwe privéjet en een Rolls Royce: zo vierde 'Money' Mayweather zijn 41ste verjaardag Hans Op de Beeck

26 februari 2018

16u55 1 Time-out 'Money' is zijn (bij)naam, geld is ook wat bokslegende Mayweather drijft in het leven. Hoe kan het dan ook anders dat de decadentie van zijn 41ste verjaardagsfeest afspatte.

De locatie was de chique nachtclub The Reserve in Los Angeles. De aanwezige sterren luisterden naar namen als Mariah Carey, Jamie Foxx (die twee maakten ook hun opwachting achter de dj-tafel), Wiz Khalifa, Dennis Graham (de vader van Drake) en songwriter Bobby Brown. Daar stopte het superfeest niet, want erna trok Mayweather met zijn partybus van 'The Money Team' (TMT) er met familie en vrienden nog op uit tot in de vroege uurtjes. (lees hieronder verder)

Een mens vraagt zich af wat de gasten als geschenk meebrachten voor Mayweather, zeker nadat ze zagen wat 'Money' zichzelf cadeau had gedaan. Een nieuwe privéjet en een nieuwe Phantom Rolls Royce, alsjeblieft. Basisprijs voor zo'n Rolls: 365.000 euro. Met de 'AirMayweather' maakte hij meteen een proefvluchtje vanuit de exclusieve Clay Lacy airport in Los Angeles. (lees hieronder verder)

I got a new jet for my birthday #AirMayweather #TMT Photo Credit: @tmtpilot Een foto die is geplaatst door null (@floydmayweather) op 25 feb 2018 om 05:39 CET

Birthday Gift 2018 Phantom Rolls Royce @luxuryautocollections @lacscottsdale Een foto die is geplaatst door null (@floydmayweather) op 26 feb 2018 om 14:07 CET

Onder het motto één feestje is geen feestje, liet Mayweather zich ook de avond ervoor op gepaste wijze fêteren. Het was producer Stephen Belafonte, ex-man van gewezen Spice Girl Mel B, die voor de organisatie instond. 'Fifty Shades of May' heette die party in restaurant/club Serafino in ook Los Angeles, naar de erotische thiller 'Fifty Shades of Grey': voor een ietwat gemaskerd bal is Mayweather blijkbaar altijd te vinden.

Mayweather, die zich tot vijf maal toe tot wereldkampioen kroonde, bokste in zijn carrière 50 wedstrijden en verloor er niet eentje. Zijn laatste kamp, de cross over-partij tegen MMA-vechter Conor McGregor, leverde hem een slordige 100 miljoen dollar op. Momenteel doen er volop de geruchten de ronde als zouden de twee zich opmaken voor deel II, in de octagon.

Mr. Chandelier Man. Een foto die is geplaatst door null (@floydmayweather) op 25 feb 2018 om 06:12 CET