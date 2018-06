Een sexy dokteres versus een Miss Costa Rica plus een Braziliaans topmodel tegen een Spaanse actrice: groep D geeft geheimen prijs in ons WK van de WAG's Redactie

17 juni 2018

07u30 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll in dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag. Stemmen kan tot 24u.

Groep E: Costa Rica - Servië

Geopend wordt er in groep D met Costa Rica tegen Servië of Angie Alfaro Loria versus Natalija Ilic. De WAG's van respectievelijk Bryan Oviedo en Sergej Milinkovic-Savic. De Costa Ricaan speelt na een Deens avontuur inmiddels al sinds 2012 in Engeland, eerst bij Everton en dan Sunderland. Loria is een gewezen Miss Costa Rica die het land vertegenwoordigde op de Miss World-verkiezing in 2009. Ilic van haar kant studeerde geneeskunde in Novi Sad, maar leeft nu samen in Rome met haar vriend Sergej 'de sergeant' Milinkovic-Savic, door Racing Genk weggehaald bij Vojvodina en voor 9 miljoen euro verkocht in 2015 aan Lazio, waar hij nu nog steeds speelt. Ook nog na dit WK?

Angie Alfaro Loria:

Natalija Ilic:

Een foto die is geplaatst door Natalija Ilic (@natalijaaa_ilic) op 02 feb 2018 om 14:51 CET

Een foto die is geplaatst door Natalija Ilic (@natalijaaa_ilic) op 26 apr 2018 om 14:49 CEST

Groep D: Duitsland - Mexico

De tweede partij in groep D is zowel op als naast het veld bijzonder veelbelovend. Wat betreft dat laatste, kan Mexico rekenen op de nieuwe liefde van Javier Hernandez, bijgenaamd 'Chicharito' (erwtje). Hij is sinds vorig jaar samen met de Spaanse actrice Andrea Duro (26), in Spanje erg bekend onder andere voor haar rol in een soapserie. In Madrid geboren, maar fan van FC Barcelona. Hernandez heeft al 49 goals gescoord voor 'El Tri', op clubniveau is hij tegenwoordig actief voor West Ham United, na al voor Manchester United, Real Madrid en Bayer Leverkusen gespeeld te hebben.

Duro neemt het op tegen niemand minder dan Izabel Goulart (33), het Braziliaanse topmodel dat samen is met de Duitse doelman Kevin Trapp. Hij werd in 2015 in Frankfurt weggekocht door PSG. Goulart, een gewezen engeltje van Victoria's Secret, deed begin dit jaar een boekje open over haar seksleven. "Kevin en ik vrijen geregeld - tot vier à vijf keer per week. Maar wanneer hij een belangrijke match verliest, mag ik me nog zo mooi maken; dan nog zal hij niet met me willen vrijen."

Izabel Goulart:

🇧🇷☀️ #BodyByIza Good Times And Tan Lines! Vai,malandra, an an @anitta 🎶🙈😂 #beachlife #eternalsummer #feriasdeverao Een foto die is geplaatst door null (@izabelgoulart) op 16 jan 2018 om 12:13 CET

Sweet reward after my daily #BodyByIza workout ☀️🌴💁🏻‍♀️! Depois do treino #BodyByIza , doce recompensa com minha querida @roselissiqueira #postworkout #massage #relaxing #summer #vibes Een foto die is geplaatst door null (@izabelgoulart) op 20 dec 2017 om 18:23 CET

☀️✌️ Sun's Out, Buns Out! #BodyByIza #newyork #summer #vibes #gone #tanning #bigapple Een foto die is geplaatst door null (@izabelgoulart) op 24 aug 2017 om 00:23 CEST

Family time 🙏 Playing with my older brother just like in old days 🤣 I love you Will ❤ Momento família ! Brincando com meu irmão mais velho como antigamente🙈🤣 Te amo Will ❤️ #brasil #family #qualitytime #brotherandsister #love Een foto die is geplaatst door null (@izabelgoulart) op 02 apr 2018 om 14:52 CEST

Andrea Duro:

Een foto die is geplaatst door Andrea Duro (@andreaduro) op 24 sep 2017 om 15:21 CEST