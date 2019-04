Een rijbewijs heeft Mbappé nog niet, de duurste Ferrari uit de Franse competitie wel YP

12 april 2019

11u25

Bron: Carpardoo 3

De (voetbal)wereld ligt aan de voeten van Kylian Mbappé. Hij is pas 20, maar won intussen (op de Champions League na) haast alles wat een voetballer kan winnen. Na Neymar Jr. en Edinson Cavani, zijn twee spitsbroers bij Paris Saint-Germain, verdient hij dan ook het grofst in de Franse Ligue 1, maar in een ander lijstje steekt hij zijn ploegmaats wél de loef af. Zo deed Carpardoo, een online winkel voor auto-onderdelen en accessoires, een onderzoek naar de wagens waarmee de sterren uit de Franse competitie zich verplaatsen. Bij Mbappé werd er geen type wagen vermeld, maar volgens diverse media spant de youngster de kroon met een Ferrari van 486.000 euro. En hij heeft nog niet eens een rijbewijs...

Qui a la voiture la plus luxueuse parmi les footballeurs de L1 ? La réponse avec les données compilées par #Carpardoo. #Ferrari et #Mercedes sont les plus prisées #Mbappe #Neymar #Cavani ⚽️🏎️ pic.twitter.com/Cv2MeT7khZ Zonebourse(@ Zonebourse) link

Ook Neymar (458 Spider) en Cavani (458 Italia) hebben zo’n Italiaanse sportwagen in hun bezit, maar die zou met 245.924 euro bijna de helft goedkoper zijn dan het exemplaar van hun ploegmaat, die zich voorlopig dus nog laat rijden door een chauffeur. De top drie wat voertuigen betreft wordt vervolledigd door Dimitri Payet, draaischijf bij Marseille, en Stevan Jovetic, spits bij Monaco. Zij rijden rond in een Lamborghini Aventador waarvoor je al 382.210 euro neertelt. Radamel Falcao is een mooie vierde met zijn Mclaren 675LT (356.750 euro), Dani Alves sluit de top vijf af met zijn Ferrari FF (299.561 euro). Eén Belg ook in de top 20 van grofverdieners in Frankrijk: Thomas Meunier. Hij hield het op een Mercedes GLE van ‘maar’ 67.000 euro.