Een pretpark vol cannabis en een school voor wie zelf aan de slag wil: Mike Tyson heeft bijzondere plannen

Bron: The Blast/news.com 3 AP Time-out Mike Tyson heeft een nieuwe droom. De voormalige wereldkampioen boksen bij de zwaargewichten staat op het punt om in Californië een ranch van maar liefst 40 hectare neer te poten. Niet om een kudde koeien of schapen op te zetten, wel om recreatieve c annabis te verbouwen. Bovendien voorziet de Amerikaan een school waar iedereen de kneepjes van het vak kan leren.

De 51-jarige Mike Tyson gooide het na zijn succesvolle bokscarrière over een totaal andere boeg. De Amerikaan roerde zich in de zakenwereld en stampte met enkele vaste zakenpartners onder meer een fitnessketen en de 'Mike Tyson Academy' uit de grond. Maar het project dat nu op tafel ligt, is toch wel van een ander kaliber.

De drievoudige wereldkampioen bij de zwaargewichten heeft in Californië City - een afgelegen stadje met circa 15.000 inwoners - een terrein van maar liefst 40 hectare gekocht. De bokslegende hield de voorbije weken nog stil waarvoor hij deze gronden exact zou gebruiken, maar vandaag komt de aap toch uit de mouw.

Pretpark

Sinds 1998 mag in de staat Californië marihuana gebruikt worden voor medische doeleinden, maar sedert gisteren - 1 januari 2018 - is het middel ook toegelaten voor recreatief nut. Tyson is een liefhebber van het goedje. In 2000 werd de Amerikaan positief bevonden op het gebruik van marihuana maar de laatste jaren pleit hij ook sterk voor de medische voordelen van het middel. Dus zag hij in de legalisering van de drug een ideaal buitenkansje voor een nieuwe onderneming.

Op de indrukwekkende lap grond kan iedereen immers zijn of haar marihuana komen telen. Geen ervaring? Geen nood. Dankzij de 'Tyson Cultivation School' worden de kneepjes van het vak aangeleerd. Bovendien komt er op het terrein ook een amfitheater voor presentaties, een voorraadwinkel en een luxe-camping. "Een pretpark vol cannabis", aldus het Australische 'news.com' over het project.

Floyd Landis

De burgemeester van het stadje is alvast in de wolken. Hij spreekt van 'de wedergeboorte' van de stad. Dankzij de flinke investering wordt Californië namelijk 's werelds grootste commerciële markt voor marihuana. Bovendien komt het ook de tewerkstelling ten goede, tal van nieuwe banen worden gecreëerd.

De nieuwe hobby van Tyson doet denken aan voormalig wielrenner Floyd Landis. Met zijn bedrijf ‘Floyd’s of Leadville’ ging de dopingzondaar twee jaar geleden producten verkopen op basis van cannabis in de staat Colorado. Sinds 2014 was in die staat recreatief gebruik van cannabis legaal voor iedereen ouder dan 21 jaar.