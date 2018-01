Een Podolski kebab, iemand? Duitse ex-international met 130 caps achter zijn naam opent een kebabzaak in Keulen Hans Op de Beeck

Lukas Podolski (32) bevindt zich in de Japanse J League in de nadagen van zijn carrière en denkt duidelijk al aan zijn voetbalpensioen. Niet dat de ex-speler van onder andere FC Köln, Bayern München en Arsenal nog aan de bak zal moeten, maar een kebabzaak in zijn geliefde Keulen openen, dat zag 'Prinz Poldi' wel zitten. Meteen met succes: bij de opening stonden er al een duizendtal mensen aan te schuiven om de Mangal Döner in de Bonner Strasse een bezoekje te brengen. Podolski luisterde de opening dan ook in hoogsteigen persoon op. "Andere voetballers hangen in hun vrije tijd graag rond op de golfcourts, ik vermaak me met het verkopen van ijscrème, kebab en kledij", zegt Podolski, goed voor 130 A-caps voor de 'Mannschaft', aan het Duitse magazine 11 Freunde over zijn nieuwste zaak. "Ik sta 100 procent achter dit project en zal helpen waar ik kan. Deze zaak moet verder uitgebouwd worden. Als het moet, steek ik hier zelf een handje bij."

🥙 @Podolski10, Almanya'nın Köln kentinde dönerci açtı. pic.twitter.com/RHDt0xDu0D Sporxtv(@ sporxtv) link

