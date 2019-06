Een pijnlijke overwinning: Franse renner bewijst dat het ook kan JH

12 juni 2019

11u31 2 Time-out Als eerste over de streep komen in een wielerwedstrijd, wat kan er mooier zijn? Bij onze buren in Frankrijk bewijst een renner na een lokale koers dat de winnaar niet altijd aan het feest is.

Nos régions ont du talent. pic.twitter.com/IPmeew3NaO Dans la Musette(@ DansLaMusette) link

Wanneer de renner zegezeker was, stak hij de handen in de lucht, maar door de flauwe linkse bocht vlak voor de eindstreep, werd hij naar de rechterkant van de weg gedreven. Met zijn voorwiel raakte hij de uitstaande pootjes van de nadar en kwam hij letterlijk als eerste over de finish gevlogen. Ook de tweede van de wedstrijd nam de renner mee in zijn val.

Deceuninck-Quick.Step-renner Rémi Cavagna deelde de video, zijn ploegmanager Patrick Lefevere kon het niet laten om even de draak te steken met zijn renner: “Ben jij dat?”. Cavagna won vorige maand een rit in de Ronde van Californië, maar tijdens zijn solo werd in een afdaling duidelijk dat de Fransman niet het grootste daaltalent is.

C’était toi ? https://t.co/LjhIjf3m5n Patrick Lefevere(@ PatLefevere) link