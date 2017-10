Een leeg stadion en tóch een veldbestormer, dat kan alleen in Barcelona PL

15u57 0 REUTERS

Veldbestormers, ze zijn van alle tijden. De man die gisteren het veld van Camp Nou opstormde, verdient echter een speciale vermelding. Getooid in een geel onafhankelijkheidsshirt rende hij het terrein op, in een stadion waar geen kat op de tribunes zat. Door de onlusten in Barcelona rond het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid werd de partij tussen Barça en Las Palmas immers zonder publiek gespeeld. Desalniettemin was de man in het stadion geraakt. Méér nog: hij slaagde erin de ordediensten met een fikse spurt te verrassen voor zijn '15 seconds of fame'. Zónder toeschouwers, dat wel.

