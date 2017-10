Een gouden tip voor elke keeper: juich nooit te vroeg bij een knal op de deklat GVS

We weten niet precies waar deze beelden zijn gemaakt, maar één ding staat vast: ze zijn hilarisch. Met een onfortuinlijke doelman in de hoofdrol. Tijdens een strafschoppenreeks knalde zijn opponent vanop elf meter pardoes op de deklat. Vreugde alom bij de keeper, die zijn kooi uitstormde en met een sprongetje de misser vierde.

Een flinke misrekening, want het leer botste terug in het veld en zette opmars richting doel. De waarschuwingen aan het adres van de feestvierder kwamen te laat, de bal stuitte meedogenloos over de doellijn. De pechvogel kon z'n ogen niet geloven, maar is nu wel heel even wereldberoemd.

Never ever celebrate too early in a penalty shootout. pic.twitter.com/v3OtL5lykf FOX Sports Asia(@ FOXSportsAsia) link