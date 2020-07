Een glaasje teveel? Dortmund-sensatie Haaland uit kroeg gegooid YP

12 juli 2020

12u01 2

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Bundesliga zit erop, dus kan de riem er ook voor Erling Braut Haaland eventjes af. Zonder meer verdiend, want de Noorse goalgetter van amper 19 scoorde dit seizoen (eerst voor RB Salzburg, nadien voor Borussia Dortmund) liefst 44 keer in 40 wedstrijden. Gisteravond trok de ploegmaat van Axel Witsel en Thorgan Hazard dan maar de kroeg in, maar heel lang duurde dat avontuur niet. Hierboven ziet u hoe hij om nog onduidelijke redenen werd buitengezet.

Eerder op de dag had hij ook al een foto gedeeld waarop hij poseert met een kettingzaag. Om maar te zeggen: ook tijdens de vakantie valt er met Haaland wel een en ander te beleven.