Een geniale frats en een héérlijke plaatsbal: lolbroek Eden Hazard steelt de show tijdens training Chelsea

17 augustus 2018

18u04

Bron: Twitter Chelsea FC 2 Cheeky @hazardeden10! 🏀😂 pic.twitter.com/tHZwZwiQKq Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

Een frats meer of minder, Eden Hazard is er niet vies van. Dat toonde onze landgenoot vandaag andermaal op training bij Chelsea, waar fitnesscoach Paolo Bertelli het aan den lijve mocht ondervinden. Het mislopen van een transfer naar Real Madrid lijkt al volledig verteerd - de aard van het beestje. Daarnaast pakte het nummer tien van de 'Blues' ook uit met een sportief huzarenstukje, wat hij zelf maar wat graag deelde via Instagram. "Another good day at the office", luidt het bijschrift. Chelsea bereidt zich momenteel voor op de Premier League-topper tegen Arsenal van morgenavond (18u30).

