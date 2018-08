Een fabelachtig optrekje en blitse bolides bij de vleet: Lukaku deelt beelden van vakantie boordevol luxe (maar inmiddels is het uit met de pret) TLB

04 augustus 2018

Voor Romelu Lukaku stond vandaag alweer de eerste werkdag bij Manchester United op het programma. Maar iets zegt ons dat de spits van de Engelse topclub en de Rode Duivels toch ook nog aan het nagenieten is van zijn vakantie. Na de Wereldbeker in Rusland trok 'Big Rom' naar de Verenigde Staten, waar onder meer een ontmoeting met rapper Jay-Z op het programma stond.

Om zijn vakantie af te sluiten, deelde Lukaku een filmpje op Facebook waarmee hij zijn fans een unieke blik achter de schermen van zijn luxevakantie gunt. In de montage is te zien hoe Lukaku ontwaakt in een fabelachtig mooie vakantiewoning, waar hij de blitse bolides maar voor het uitkiezen had. Tijdens een ritje in een van de wagens klinkt de hit 'Let Me Ride' van de Amerikaanse rapper Dr. Dre door de boxen - Lukaku brult de tekst vrolijk mee. 'Big Rom', 't zou geen verkeerde naam zijn voor een hiphopper.

