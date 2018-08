Een droom om naast Cristiano Ronaldo te wonen? Allerminst, zo ondervindt Turijnse actrice aan den lijve TLB

17 augustus 2018

18u40

Bron: Oggi, 7sur7 1 Time-out Naast Cristiano Ronaldo wonen, wie droomt er niet van? Wel, volgens verschillende Italiaanse media is het antwoord op die vraag Luciana Littizzetto. De 53-jarige actrice, die in dezelfde wijk als de Portugese steraanvaller woont, zou zelfs zo snel mogelijk willen vertrekken uit de buurt.

Ronaldo vond nog voor hij zijn handtekening bij Juve had gezet hét perfecte optrekje in Turijn. Samen met vriendin Georgina Rodriguez en de kinderen betrekt 'CR7' een villa in de Strada San Vito Revigliasco. In dezelfde woning verbleef overigens zijn ex-coach Zinédine Zidane ooit. De woonst van 1.000 vierkante meter beschikt over twee geheime ingangen, om de paparazzi te ontlopen. Prijskaartje: 600.000 euro per jaar.

Maar de geheime ingangen schrikken de paparazzi duidelijk niet af. Sinds Ronaldo ingetrokken is in de luxevilla, lopen er veel meer persfotografen rond in de buurt. En daar hebben de andere celebrities die in de omgeving wonen het toch lastig mee.

De Turijnse actrice heeft volgens het Italiaanse medium Oggi haar buik al vol van de aanwezigheid van alle paparazzi en voetbalfans rond haar huis. Daarom zou ze met haar gezin liever vandaag dan morgen vertrekken. Littizzetto's pirvéleven zou te fel onder de situatie lijden. Of hoe het dus voor sommigen duidelijk toch geen droom is om in de buurt van Ronaldo te wonen.

Morgen in actie

Voor Ronaldo zelf lijkt alles op wieltjes te lopen in 'de laars'. Hij scoorde recent al zijn eerste doelpunt (in een vriendschappelijke match), is al beste maatjes met Juventus-ster Paulo Dybala en morgen begint 'CR7' met de 'Oude Dame' aan de Serie A op het veld van Chievo Verona. Ronaldo wordt ook meteen in de basis verwacht.

