Eden viert prachtprestatie met favoriete snack, maar maakt dan één cruciale fout waar sluw broertje gretig gebruik van maakt

08 september 2018

Eden Hazard en hamburgers, het blijft een gesmaakte combinatie. Nadat de balvirtuoos van de Rode Duivels de Schotten in zijn gekende stijl met nachtmerries opzadelde, genoot hij na de 0-4-zege van zijn favoriete snack. Dik verdiend, maar uitgerekend zijn broer Thorgan dacht daar blijkbaar anders over.

Toen Eden even zijn stoel verliet, zag de middenvelder van Borussia Mönchengladbach zijn kans schoon om een hap te nemen van zijn broers favoriete kost. Gedurfd én leutig, zo blijkt ook uit de reactie van Romelu Lukaku, die alles vastlegde op video en het vervolgens op Instagram gooide.

Ook na de bronzen medaille op het WK in Rusland genoot Eden van een hamburger. “Never change a winning team. Eden en zijn hamburger, het is een 'lovestory'”, schreef Thorgan na de triomf tegen Engeland toen bij de foto.

De liefde tussen Hazard en z'n burger katapulteert ons terug in de tijd. Na de EK-kwalificatiematch tegen Turkije in 2011 leerde de hele voetbalwereld zijn adoratie voor hamburgers kennen. Hazard was allerminst tevreden toen toenmalig bondscoach Georges Leekens hem naar de kant haalde. Eden weigerde de uitgestoken hand, liep onmiddellijk naar de kleedkamer en stond vijf minuten later op de parking voor het Koning Boudewijn-stadion een hamburger te verorberen. De Belgische voetbalwereld stond haast op z'n kop.