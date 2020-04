Eden Hazard vraagt zoontjes in Frans kookprogramma wat zijn specialiteit is in de keuken: “Niets!” DMM

23 april 2020

19u57

Bron: M6 2 Time-out Is er een keukenprins aan Eden Hazard verloren gegaan? De Rode Duivel maakte zijn opwachting in het Franse kookprogramma ‘Tous en cuisine’ op M6 en dat verliep wonder boven wonder allemaal goed.

Madrid calling. Ook in het kookprogramma ‘Tous en cuisine’ gebeurt alles op afstand en dus moest Eden Hazard vanuit Spanje inschakelen om mee te kokerellen met presentator Cyril Lignac. Hazard kreeg samen met nog een aantal gasten de opdracht om cordon bleu klaar te maken. De Rode Duivel liet zoontjes Yannis en Leo voor de gelegenheid meedoen en die keken hun ogen uit. “Ja, ik kook af en toe wel als ik daar de tijd voor heb”, vertelde Hazard. Gevraagd naar wat zijn specialiteit was, liet Hazard het antwoord aan zijn zonen: “Niets!”

Grappig moment in een al even prettig gestoorde kookshow. Hazard bewees zich ondanks zijn enkelblessure ook in de keuken uitstekend recht te kunnen houden met een piekfijn afgewerkte cordon bleu. Het is eens wat anders dan een doordeweekse hamburger net buiten het Koning Boudewijnstadion.

