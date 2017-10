Eden Hazard toont in fantastisch clipje waarom hij de allerbeste is bij Chelsea Hans Op de Beeck

18u35 9 rv Hazard schittert in een '5 tegen 5' in Bournemouth. Time-out Een video met Eden Hazard in de hoofdrol tijdens de opwarming van Chelsea zaterdag in Bournemouth, doet op het internet de ronde. Tijdens een oefenvorm vijf tegen vijf, houdt Hazard met enkele onwaarschijnlijke dribbels een resem Chelsea-spelers van zich af.

Just look at how hard it is to dispossess Eden Hazard. #CFC #UCL pic.twitter.com/sMJuQA8u3t Nizaar Kinsella(@ NizaarKinsella) link

Hazard beleefde een topdag in het Engelse kuststadje zaterdag. Zijn eerste goal in de Premier League dit seizoen (zijn 75ste in 260 officiële matchen voor Chelsea) was meteen goed voor een 0-1 zege bij de laagvlieger, waardoor de 'Blues' samen met Arsenal als nummer vier de achterstand op Tottenham verkleinden tot één puntje. Bovendien werd Hazard in het Vitality Stadium verkozen tot man van de match. Dat hij er zin in had, bleek al in de opwarming. De ene hakbal na de andere onnavolgbare dribbel volgden elkaar op. De bal kregen ze niet van hem afgepakt.

AFP

In een interview met Soccer AM kreeg Eden Hazard recent nog de vraag wie de beste speler van Chelsea is. Met een brede glimlach antwoordde hij: “Eden Hazard, ik.” Het was met een halve kwinkslag dat hij het zei, maar er zit veel waarheid in. Intrinsiek steekt hij er bij Chelsea ver bovenuit. Zijn erelijst liegt niet: twee Premier Leaguetitels, een League Cup, een Europa League, drie verschillende trofeeën voor Speler van het Jaar en die van Jonge Speler van het Jaar.

Vanavond speelt Eden Hazard met Chelsea Champions League in het Stadio Olimpico van AS Roma. In de heenmatch twee weken geleden scoorde Eden twee keer. Zondag volgt er op Stamford Bridge een nieuwe kraker, tegen Manchester United.

Photo News