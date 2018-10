Eden Hazard richt zich tot Chelsea-fans: "Sorry, maar dat niet meer. Mijn knieën staan in brand" MDB

04 oktober 2018

19u41

Bron: Twitter 0

Vieren kan Eden Hazard dezer dagen genoeg. In acht wedstrijden over alle competities zit de draaischijf van Chelsea ondertussen al aan zeven treffers en twee assists. De Rode Duivel heeft dan ook zo zijn eigen manier om een doelpunt te vieren: al schuivend op de knieën. Al is dat op een ietwat droge grasmat niet altijd zonder risico. Hazard toont namelijk in een video op Twitter aan dat zijn knieën na zo'n viering geschaafd zijn. "Kijk. Vieringen, glijden... Ik moet daar mee stoppen", lachte Eden Hazard. "Mijn knieën staan in brand. Sorry voor de fans, maar zo’n vieringen niet meer." Hij hield ook woord. Na zijn doelpunt tegen Arsenal afgelopen weekend in de Premier League hield onze landgenoot het bij een sprong en vuistslag in de lucht.

There will be no more knee slides from @HazardEden10... 😔 pic.twitter.com/WclFdINcak Chelsea FC(@ ChelseaFC) link