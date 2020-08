Eden Hazard gespot met Rolex van meer dan 100.000 euro

Hij staat er niet om bekend graag te koop te lopen met zijn luxe, maar nu en dan kan er ook bij Eden Hazard eens een ‘specialleke’ van af. Zo werd de 29-jarige flankaanvaller van Real Madrid op een van de laatste trips van de ‘Koninklijke’ van dit seizoen gespot met een opmerkelijk horloge. Kenners wisten uit te vissen dat het om een Rolex Cosmograph Daytona “Eye of the Tiger” gaat, een sieraad waarvan de kast is vervaardigd uit 18 karaat geelgoud en dat verder ook bezet is met 36 diamanten. Wie een dergelijk exemplaar wil, hoest er wel al gauw zo’n 101.850 euro voor op. Hazard zelf had ze na een dagje werken al terugverdiend...

Nochtans kan je de aanvoerder van de Rode Duivels bezwaarlijk een horlogeverzamelaar noemen. Zo is het nog ‘maar’ het tweede luxehorloge waarmee hij zich aan het grote publiek laat zien. Tijdens zijn presentatie bij Real Madrid vorig jaar droeg hij een Richard Mille-uurwerk gemaakt uit witgoud en ingelegd met achttienkaraats­diamanten. Prijskaartje: 154.000 euro. Hij droeg het voor het eerst in 2016 en werd er sindsdien regelmatig mee gesignaleerd - alleen viel het op een presentatie voor de wereldpers iets harder op.

