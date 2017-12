Duurste voetballer ooit uit 1997 wordt de les gespeld door vrouwelijke ref nadat hij hartje maakt naar lijnrechter Hans Op de Beeck

09u07 0 rv

Grappige beelden uit Brazilië, waar Denilson (40) tijdens een vriendschappelijke wedstrijd een standje krijgt van een vrouwelijke scheidsrechter. De aanvaller, die er met de 'Goddelijke Kanaries' bij was op de WK's van 1998 en 2002 en in Zuid-Korea en Japan het goud pakte, werd in de match door een vrouwelijke grensrechter afgevlagd wegens nipt buitenspel toen hij in kansrijke positie was. De reactie van Denilson? Hij maakte een hartje richting de vrouw. Tot twee keer toe. Dat was allesbehalve naar de zin van de hoofdscheidsrechter Ericles Artuzi, die Denilson kordaat de les las.

Denilson ging de de geschiedenisboeken in toen hij in 1997 de duurste speler ter wereld werd bij zijn overgang van Sao Paulo naar het Spaanse Betis voor 24 miljoen euro. Een groot succes werd dat niet, net zoals het vervolg van zijn carrière bij Bordeaux en FC Dallas. Hij eindigde zelfs volledig in de anonimiteit bij het Vietnamese Xi Mang Hai Pong, waar Denilson het in de pauze van zijn eerste wedstrijd voor bekeken hield en naar de Griekse derde klasse bij Nea Kavala FC trok.

Meer over Denilson

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement