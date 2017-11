Durf jij ze in de ogen te kijken? Vrouwelijke freestyler zet met enkele magistrale skills iedereen te kijk... zelfs op hakken Glenn Van Snick

Daar is Lisa Zimouche weer. Nog steeds amper 18 lentes jong, maar de skills die de Franse vrouwelijke freestyler tevoorschijn tovert, laat ieders mond ongetwijfeld openvallen. Eerder zette ze onder meer Ronaldinho en enkele spelers van de jeugdploegen van Paris Saint-Germain magistraal in de wind, nu doet ze hetzelfde met de man in de straat. Wie zich waagt aan een confrontatie met de goochelaarster, wordt ongemeen hard te kijk gezet. En of dat nu met een paar sneakers of hoge hakken is, maakt voor de balvirtuoze al helemaal niet uit. Zimouche heeft niet voor niets meer dan één miljoen volgers op Instagram.

November but I feel in summer 🤙🏼☀️💙 @mydubai Een foto die is geplaatst door Lisa Zimouche (@lisafreestyle) op 10 nov 2017 om 20:40 CET

I just played with the legend BUFFON and he got skills!! ⚽️ 🇮🇹#NewLevels s/o @pumafootball Een foto die is geplaatst door Lisa Zimouche (@lisafreestyle) op 07 okt 2017 om 21:33 CEST