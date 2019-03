Duitse spits wringt grote kans de nek om, maar daarna kroont hij zich helemaal tot schlemiel ODBS

19 maart 2019

10u14 0 Der Ball ist nicht im Tor. WAS??? #EBSSVM #3Liga pic.twitter.com/o7wNDva0bn NDR Sport(@ NDRsport) link

Pure slapstick zondag in de Duitse derde klasse. Brunswick tegen Meppen, met Manuel Janzer in de rol van absolute kluns. Bij een 0-0-stand, leek de spits van de thuisploeg in minuut 40 de openingsgoal te gaan maken. Alleen ging de poging van de Duitser van dichtbij nog tegen de paal. Gelukkig voor Brunswick was de rebound voor Stephan Fürstner, ploegmaat van Janzer. Hij controleerde prima en kapte zich vrij om dan toch te scoren. Zo lijkt het toch, want de inzet van Fürstner gaat uiteindelijk toch niet binnen omdat de bal tegen diezelfde Janzer gaat. Tot opluchting van die laatste won Brunswick nog met 3-0. Met twee goals van Fürstner. Maar zonder eentje van Janzer.