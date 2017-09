Duits skitalent (21) toont ook dat ze het zonder kleren kan ODBS

Normaal zien we Lisa Zimmermann (21) stevig ingepakt op de skipistes. De Duitse freestyle skister, goed voor goud in het slopestyle op het WK vorig jaar in Kreischberg, toont op Instagram dat ze ook haar evenwicht kan behouden boven het zwembad. Volledig naakt. Het beeld is gemaakt in Italië, waar Zimmermann op uitnodiging van de Duitse Olympische sportbond vertoeft voor een awardshow. Tijdens de vorige Olympische Winterspelen, in 2014 in Sochi, sneuvelde ze al in de kwalificaties. Als excuus kon ze toen inroepen dat ze nog maar 18 was. Volgend jaar, in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, is de kans echter groot dat ze als een van de topfavorieten start. Ze zal er ongetwijfeld in de juiste balans zijn.

