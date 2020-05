Dronken Kyrgios gaat volledig los in dolle Instagram-live GVS

17 mei 2020

08u00 0 Time-out Nick Kyrgios schuwt de controverse nooit, en al zeker niet met zes glazen wijn in het bloed. Andy Murray had het ingenieuze idee om via Instagram-live een babbeltje te slaan met het Australische woelwater, maar kreeg daar snel spijt van toen Kyrgios in dronken toestand op z’n scherm verscheen. De bad boy haalde werkelijk alles uit de kast en schoffelde zijn tenniscollega’s onderuit. “Pure hypocrisie bij die Europese tennissers. Doen alsof ze vrienden zijn, maar eigenlijk kunnen ze elkaar niet uitstaan.” En Murray? Voor hem werd het met de minuut gênanter.

Wie gistermiddag een bezoekje bracht aan het Instagram-account van Andy Murray, was zoet voor een kwartiertje pure entertainment. De Engelse tennistopper, die door veel blessureleed is teruggeslagen naar plek 129 op de ATP-ranking, had zin in een babbeltje met Nick Kyrgios. Logisch, de twee kunnen het doorgaans goed met elkaar vinden. Maar ook een gewaagde zet, want de Australiër staat gekend om zijn ongezouten mening. Wat Murray níet wist: Kyrgios had al een hele fles rode wijn op.

Die Europese gasten hebben toch niets over voor elkaar? Het is één week pure hypocrisie. Ze doen alsof ze de beste vrienden zijn. Maar eigenlijk kunnen ze elkaar niet uitstaan Nick Kyrgios over Team Europe op de Laver Cup

Wat begon met een aardige introductie, verzandde al snel in een rondje kleineren van de tenniscollega’s. Novak Djokovic en Rafael Nadal - vooral met die laatste ligt Kyrgios vaak in de clinch - waren de eerste op z’n lijstje. “Andy, jij bent veel beter dan Novak en Rafael. Zij slagen er nooit in een antwoord te vinden op mijn opslag. Toen ik tegen jou speelde, voelde ik direct: ow, ik heb een probleem. Jij ging er tenminste voor, jij ging onmiddellijk voor die winner bij een return op mijn service. Maar het lijkt wel of Novak dodgeball (trefbal, red.) speelt. Een return lukt hem nooit.”

Toen Andy al een licht ongemakkelijk gevoel kreeg en fijntjes opmerkte dat de prijzenkasten in het voordeel van Djokovic en Nadal spreken, gaf Djokovic niet thuis. “Jouw carrière is een van de beste ooit. Voor mij ben je een levende legende.”

De volgende slachtoffers? Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev. “Die twee haten elkaar”, onthulde Kyrgios uit het niets. “Kijk naar de Laver Cup (waar Team Europe en Team World het opnemen tegen elkaar, red.). Die Europese gasten hebben toch niets over voor elkaar? Het is één week pure hypocrisie. Ze doen één week alsof ze de beste vrienden zijn. Maar eigenlijk kunnen ze elkaar niet uitstaan. Daar word ik echt kwaad van.” Totaal anders dan de band die er is met de Australiërs onderling, benadrukte Kyrgios. “Dat is tenminste pure fun, een weekje met die boys. Maar met Britten kom ik ook goed overeen. Je ziet er trouwens enorm aantrekkelijk uit, Andy.”

Zes glazen

Dominic Thiem werd ook even aangehaald. Dat hij véél te saai is voor Krygios. “Of wij goed overeenkomen? Neen. Ik ben geïnteresseerd in, laat ons zeggen, een lekkere cocktail. Thiem kijkt nog liever naar een schilderij dat aan het drogen is.”

Murray kon het niet langer aanhoren, de plaatsvervangende schaamte bereikte een hoogtepunt, en wilde wel eens weten hoeveel glazen wijn zijn gesprekspartner ophad. “Ongeveer zes?”, opperde Murray. (lacht) “Dat is het inderdaad. Weet je, in deze quarantaineperiode is mijn interesse in rode wijn enorm toegenomen.”

En toen kwam de verlossing voor Murray, geen seconde te vroeg. “Het wordt tijd dat ik afrond, lijkt mij”, had Kyrgios er genoeg van. “Ik heb me nog goed gedragen. Maar één ding wil je nog een keer zeggen: jij bent beter dan de grote drie.” Kyrgios out. Of hoe je de beste tennissers ter wereld op 15 minuten tijd helemaal onderuithaalt.

