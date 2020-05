Drievoudig wereldkampioen MotoGP Jorge Lorenzo pronkt met zeldzame wagen, prijskaartje? 3,2 (!) miljoen euro NVE

30 mei 2020

17u41 0 Time-Out Hij mag dan wel gestopt zijn als MotoGP coureur, aan snelle wagens geen gebrek. Drievoudig wereldkampioen MotoGP Jorge Lorenzo heeft zichzelf een cadeautje gedaan, en het mocht wat kosten. De Spanjaard pronkt op Instagram met zijn gloednieuwe Pagani Huayra Roadster, een exclusieve wagen met een waarde van - hou u vast - 3,2 miljoen euro.

In november 2019 kondigde de drievoudig wereldkampioen Jorge Lorenzo zijn afscheid aan als MotoGP coureur. Met wereldtitels in 2010, 2012 en 2015 is hij geen kleine naam in het wereldje. Het mag niet verbazen dat de Spanjaard een liefhebber is van snelle wagens. In zijn garage stonden alvast heel wat prachtexemplaren: onder meer een Ferrari LaFerrari en een Porsche GT3RS. Doorheen zijn carrière moet hij nog een aardig centje opzij gezet hebben, zo blijkt. Op Instagram is te zien hoe Lorenzo nu aan het stuur van een Pagani Huayra Roadster zit, zijn nieuwste toevoeging aan de collectie.

Een aardige auto, met een waarde van maar liefst 3,2 miljoen euro. Topsnelheid? 383 (!) kilometer per uur. In 2,8 seconden kan je met het speeltje van 0 naar 100 kilometer per uur gaan. Het interieur van de wagen is al even indrukwekkend, zoals te zien op onderstaande video van Lorenzo zelf. En uiteraard kon ook het uitzicht van de wagen niet achterblijven.

Er bestaan wereldwijd slechts 100 exemplaren. De Pagani-wagens van Italiaanse makelij staan erom bekend om slechts een beperkt aantal exemplaren op de markt te brengen. Ook van de Pagani Zonda werden slechts 140 stuks op de markt gebracht.

Ook Cristiano Ronaldo mocht ooit rondtoeren met een Pagani Huayra, al was het geen auto uit zijn eigen collectie. In een Nike-reclame uit 2016 wisselde hij van leven met een tiener, waarna de Portugees met de auto ‘crashte’. Ronaldo voerde zijn stunt zelf uit. Het moge duidelijk zijn: als zelfs Cristiano de wagen niet heeft, zal het wel heel zeldzaam zijn. De volledige video vindt u onderaan dit artikel, de passage met de Pagani begint op minuut 1:40.

Kritiek

Niet iedereen was even opgezet met de manier waarop Lorenzo liep te pronken met zijn speeltje. Op de Instagram-video waren de reacties dan ook gemengd. Opmerkingen als “Ik hoop dat deze auto je de snelheid geeft die je jarenlang niet heb gehad. Je bent niet slim om deze afbeelding te laten zien Jorge, en al zeker niet in deze tijden.” en “Hoeveel gezinnen kun je helpen met wat die auto waard is?” zijn geen uitzondering. Anderen zijn dan weer wel positief en wensen hun idool veel plezier met de wagen. Of Lorenzo het zich aantrekt, valt te betwijfelen.

