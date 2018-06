Dries Mertens vertelt waarom hij zijn haar blond kleurde (en zijn Katrin lijkt er alvast niet om te rouwen) Hans Op de Beeck

18 juni 2018

20u50 456

Waar in de aanloop naar het WK Eden Hazard alle aandacht naar zich toetrok met geweldig voetbal in de laatste voorbereidingsmatchen, wordt hij na vandaag afgelost door Dries Mertens. De Leuvenaar was voor ons de beste Duivel op het veld en scoorde een van de knapste goals op het WK tot dusver, waarmee hij zich voorlopig in het rijtje met Cristiano en Coutinho hijst. En hij liep ook in de kijker met opvallend geblondeerde lokken. Op de sociale media werden die niet meteen goed onthaald (zie hieronder, met onder andere: "Het haar van Mertens zou gearresteerd moeten worden tijdens de pauze"), maar na de match werd duidelijk dat de nieuwe coupe van Mertens geen vrije wil was.

"Laat ons zeggen dat ik een weddenschap verloren heb", is Mertens karig met commentaar bij Sporza. "Later zal het wel duidelijk worden." Wie alvast niet rouwt om de weinig smaakvolle haarsnit van haar man, is Katrin Kerkhofs. Omgeven door heel wat vrienden en vriendinnen, genoot ze duidelijk van België - Panama op het terras van een bekend Leuvens café. Als kers op de taart pakte Dries uit met het hartjesgebaar waarop hij een patent heeft na zijn wereldgoal.

Wat heeft Mertens met zijn haar gedaan #BELPAN pic.twitter.com/SaLx4GDIcQ Nina Deeben ⚯͛(@ everydayNina) link

A very real chance Dries Mertens' hair will be arrested at half time. Neil Tague(@ NeilTague) link

Het haar van Dries Mertens. pic.twitter.com/3HffQGjIap Michel Baeten(@ mbaeten) link

Dries Mertens heeft bruin schoensmeer in zijn haar. Wat doen we daar mee? Henk Dröge(@ Henk_droge) link

Dries Mertens, with his frosted hair and euro discoteque swagger, looks like an EDM artist’s agent. World Cup Banter(@ jeffdmarcus) link

WHAT THE FUCK HEEFT DRIES MERTENS MET ZIJN HAAR GEDAAN #WorldCup #BELPAN Jonas(@ Jonas_ESC) link