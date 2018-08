Dries Mertens in vakantiemodus: zingende Rode Duivel geeft het beste van zichzelf in karaokebar VDVJ

14 augustus 2018

De competitiestart in de Serie A staat voor de deur. Maar Dries Mertens verkeert toch nog een beetje in vakantiemodus. De Rode Duivel ontspande dit weekend op Capri, een eiland gelegen in de baai van Napels, met enkele vrienden op een boot. Ondertussen gingen ook beelden viraal van Mertens die in een bekende taverne vrolijk meezingt en -danst met een lokale band. Zo waagde de aanvaller zich onder meer aan de Napolitaanse klassieker ‘O surdato ‘nnammurato’. Ook Beatles-hit ‘Twist & Shout’ kwam aan bod.