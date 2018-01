Dries Mertens en Kat Kerkhofs verwennen hun volgers voor nieuwjaar: "Er komen speciale dingen aan in 2018" TLB

Bron: Eigen berichtgeving 617 Photonews/rv . Time-out Dries Mertens en zijn vrouw Kat Kerkhofs sloten 2017 met een positieve noot af. De spits van Napoli en de presentatrice kwamen na een mindere periode in hun huwelijk weer samen en dat mocht duidelijk gevierd worden. Kerkhofs zorgde ervoor dat haar volgers op Instagram niets moesten missen van haar nieuwjaarsfeestje, terwijl Mertens een filmpje met zijn voetbalhoogtepunten uit 2017 deelde.

En het moet gezegd: het lijstje is indrukwekkend. Mertens scoorde in 2017 aan de lopende band en de pocketspits heeft daardoor een groot aandeel in de knappe leidersplaats van Napoli op dit moment. In Napels dromen ze al luidop van de eerste landstitel sinds 1990 en Mertens gooit op Twitter nog wat olie op het vuur. "Er komen speciale dingen aan in 2018", schrijft hij. Behalve de strijd om de landstitel, wacht Mertens in de zomer van 2018 ook het WK voetbal in Rusland. Voor Mertens, nu 30 jaar oud, moet dat dé afspraak met de nationale ploeg worden.

Not bad at all 😝 Special things are coming in 2018! 🙏🏼 #HappyNewYear pic.twitter.com/IfL6QHknVD Dries Mertens(@ dries_mertens14) link

Photo News Mertens verwende het publiek in Napels in 2017. Op naar nog een beter 2018?

Kerkhofs zet het nieuwe jaar feestend in

Ook Mertens' vrouw Kat Kerkhofs verloor haar volgers niet uit het oog op oudjaar. De presentatrice, die voor VIER het programma 'Duivelse Vrouwen' maakte, deelde verschillende filmpjes en foto's van haar feest. En het moet gezegd: Kerkhofs nam in stijl afscheid van wat ook voor haar, net als voor haar man, een succesvol jaar was.

