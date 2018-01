Dries Mertens amuseert zich te pletter met geinige danspasjes van jonge knaap Glenn Van Snick

25 januari 2018

17u57

Bron: ItalianFootballTV 0

Niet enkel op de grasmat zorgt Napoli voor vuurwerk, ook in de catacomben van het Stadio San Paolo gaat het er soms briljant aan toe. Dit keer niet door een speler, wel door een jonge fan die een bezoekje bracht aan de kleedkamers van de leider uit de Serie A. De knaap had een video naar zijn helden gestuurd waarin hij aangaf op dieet te gaan als zijn lievelingsclub de titel pakt. Een boodschap die duidelijk indruk maakte, want de durfal werd prompt uitgenodigd om de vedetten in levenden lijven te ontmoeten. En of de lefgozer zijn moment greep! Met enkele gezwinde danspasjes kreeg hij alle handen op elkaar, en ook Dries Mertens amuseerde zich kostelijk. "Wauw, Mertens", stak het ventje zijn adoratie niet onder stoelen of banken. Die bewondering was zonder twijfel wederzijds.

Napoli invited this little fan into their locker-room & he's stealing the show 😂 pic.twitter.com/cs4umGY1H2 ItalianFootballTV(@ IFTVofficial) link